Aardbeving met kracht van 1.6 gemeten bij Lageland

Foto: Gijs Bouman

Bij Lageland in de gemeente Midden-Groningen heeft zondagmiddag een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 1.6 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat die een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

Het is de laatste weken onrustig in de Groningse bodem. Afgelopen week vond er een beving plaats bij Zeerijp die een kracht had van 2.1 op de schaal van Richter. De beving bij Lageland is de tiende aardbeving in de afgelopen dertig dagen en ook één van de zwaarste bevingen die tot nu toe dit jaar is gemeten in het gebied.