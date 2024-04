Aantreffen Aziatische hoornaar is slecht nieuws: “Ze bijten de kop van de bij er af”

Het aantreffen van de Aziatische hoornaar in Groningen is slecht nieuws. Dat meldt Sjoert Fleurke van de Wespenstichting.

Het insect is de afgelopen jaren met een opmerkelijke opmars bezig in Nederland. Sinds 2017 wordt de Aziatische hoornaar, die van nature voorkomt in Zuidoost-Azië, gezien in Vlaanderen en Nederland. Vermoedelijk is het dier in 2004 in Frankrijk terecht gekomen via een lading Chinees aardewerk en heeft zich daarop verder verspreid. Groningen was tot nog toe de enige provincie waar het insect niet was gezien. Tot afgelopen week. Vanwege het mooie weer had een bewoner, nabij het UMCG, de ramen open gezet. Op een gegeven moment vloog er een groot insect naar binnen. Het bleek om de Aziatische hoornaar te gaan.

“Dit is geen goed nieuws voor de honingbij en de sociale wesp”

“Groningen was de laatste provincie waar de exoot nog niet was gezien”, reageert Fleurke. “Dat dit nu gebeurt is geen goed nieuws voor bijvoorbeeld de honingbij en de sociale wesp. Maar we zullen er mee moeten leven.” De Aziatische hoornaar voedt zich namelijk met deze insecten, terwijl de populatie honingbijen al flink onder druk staan. Het dier weet een bijenkast makkelijk te vinden, zwerft voor de kast langs en heeft vaak binnen twee of drie seconden een bij te pakken. “Daarop worden de kop en vleugels er af gebeten en gaat de Aziatische hoornaar met het borststuk terug naar het eigen nest waar het dient als voedsel voor de larven.”

Bestrijding

Omdat de Aziatische hoornaar hier officieel niet voorkomt en een bedreiging is voor bijen is het insect op de Unielijst geplaatst. Dit is een lijst met invasieve exotische planten en dieren die in de hele Europese Unie bestreden moeten worden. De provincie Groningen kwam afgelopen week met de oproep om bij het aantreffen van een Aziatische hoornaar dit direct te melden op deze website. Op basis van de informatie kan er direct begonnen worden met het opsporen en bestrijden van het nest.

Komen niet af op zoetigheden

Aziatische hoornaars zijn actief van april tot november, met de meeste activiteit in augustus en september. Wanneer je in de periode van april tot juni het insect ziet dan gaat het naar alle waarschijnlijkheid om koninginnen die bezig zijn met het maken van een nest. In deze periode is het ruimen van nesten vrij eenvoudig. De NVWA meldt dat het verstandig is om dit door een professionele bestrijder te laten doen. Het verwijderen van grote nesten is lastiger waar groter geschut voor ingezet moet worden. De kans dat je als mens door een Aziatische hoornaar gestoken wordt is niet zo groot. In tegenstelling tot de wesp komen ze niet af op zoetigheden. Wanneer je wel geprikt wordt dan dit pijnlijker zijn, maar met uitzondering van mensen die hier allergisch voor zijn, is het niet levensbedreigend.