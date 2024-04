Aantal woningen met zonnepanelen fors toegenomen

Het aantal Groningse woningen met zonnepanelen op het dak is in 2,5 jaar tijd met bijna 85 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van het CBS.

In 2020 ging het in de provincie Groningen om zo’n 56.500 woningen met een installatie op het dak, in het tweede kwartaal van 2023 was dat aantal toegenomen tot meer dan 104.000. Maar er zijn grote verschillen: de toename in Pekela bedraagt 129 procent, in Groningen 82 procent en in Het Hogeland 58 procent. In Groningen nam het aantal zonnepanelen toe van 17.500 naar 31.900.

Binnen de provincie vind je op 36 procent van de woningen installaties om zonne-energie op te wekken. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 30 procent. In Groningen is de gemeende Midden-Groningen de koploper: daar had vorig jaar ruim 48 procent van de woningen zonnepanelen, gevolgd door Westerkwartier. De gemeente Groningen bestaat onderaan de lijst. Daar heeft slechts 26 procent van de woningen zonnepanelen.

“Grote steden lopen vaak achter omdat er relatief meer huurwoningen zijn,” aldus energie-expert Joris Kerkhof. “Ook is er vaak veel hoogbouw te vinden, waar het installeren van een installatie veel ingewikkelder is. Ook moet je denken aan de vele beschermde stadsgezichten, daar kun je niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen.”