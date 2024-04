Aanleg tijdelijke weg over bouwterrein Kempkensberg gestart, weg volgende week drie dagen dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Aannemerscombinatie Herepoort is begonnen met de aanleg van een tijdelijke weg over het bouwterrein bij de Kempkensberg. Om de werkzaamheden af te kunnen ronden voor 27 april moet de Kempkensberg vanaf maandagochtend tot en met woensdagmiddag worden afgesloten.

De tijdelijke weg komt aan de zuidzijde van de verdiepte ligging, voor het gebouw van DUO en de Belastingdienst langs. Via deze eenrichtingsweg kan het verkeer in Helpman vanaf de Helperzoom de Hereweg bereiken. Deze weg gaat op 27 april open en blijft in gebruikt tot het einde van Operatie Ring Zuid op 2 september. De onderdoorgang van de Helperzoom is dan dicht.

Voor de aanleg van deze tijdelijke weg is de Kempkensberg, een zijweg van de Helperzoom, dicht van maandagochtend 8 april (7.00 uur) tot en met woensdagmiddag 10 april (16.00 uur). Het gebouw van DUO/Belastingdienst is te bereiken via het fietspad. In deze periode is ook het fietspad aan de oostzijde van de Hereweg afgesloten. Verkeersregelaars helpen de fietsers om veilig over te steken.