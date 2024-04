Aandacht voor laaggeletterdheid met escaperoom

Het is de week van de taal. Daarom is er deze week een groene caravan te zien op verschillende plekken in de stad. In deze caravan zit een escaperoom met puzzels die zijn gebaseerd op de problemen van laaggeletterden.

12% van de Nederlanders is laaggeletterd. In de gemeente Groningen is dit 9%. Wat betekent dat vijftienduizend Groningers laaggeletterd zijn. Daarom is het belangrijk dat er erkenning komt voor het probleem volgens wethouder Bloemhoff.

Die erkenning wordt gecreëerd door de escaperoom. Deze laat de mensen ervaren hoe het is om plaatjes beter te begrijpen dan tekst, dat lange teksten verwarrend zijn of woorden overweldigend kunnen overkomen.

Dinsdag werd de caravan geopend door Bloemhoff. Ze probeerde zelf ook te ontsnappen uit de escaperoom. “Het is wel gelukt maar niet zonder hulp, we hadden de hints nodig.”