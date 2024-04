Politie gaat niet handhaven op fietsers in ‘voetgangersgebied’ Grote Markt

Foto OOG TV. Gedeelde ruimte Grote Markt.

Waar mag je straks wel en waar vooral niet fietsen over de Grote Markt? Met de steeds duidelijkere herinrichting van het plein werd het de laatste maanden steeds onduidelijker waar fietsers en scooters nu wel mogen rijden. De gemeente voert daarom een voetgangersgebied in op het hele plein, behalve op twee lange fietsstroken. Maar wie zich daar niet aan houdt, hoeft geen boete te verwachten van de politie.

De fietsstroken zijn eigenlijk al door de gemeente aangewezen als plek voor fietsers op het marktplein. Op beide stroken geldt eenrichtingsverkeer. De eerste strook loopt van het Kwinkenplein naar de Gelkingestraat, in zuidelijke richting. Het verkeer de andere kant op moet vanaf de Oosterstraat naar het Kwinkenplein. Wie bijvoorbeeld van de Oosterstraat richting de Zwanestraat wil, moet daardoor omrijden via de omliggende straten buiten het plein.

Niemand ziet dit nog op en rond de Grote Markt. Dat zorgt voor verwarring en onvrede bij Stadjers. Fietsers houden zich nu eigenlijk totaal niet aan de rijroutes. Maar een flinke reeks verkeersborden is in de maak om de gewenste rijroutes voor fietsers aan te geven. Het hele gebied van de Grote Markt wordt daarmee officieel een ‘voetgangersgebied’, waar fietsers toch een plek krijgen. Ook taxi’s en vrachtwagens mogen (op gezette tijden en plaatsen) in het voetgangersgebied rijden.

Politie handhaaft niet, want ‘voetgangersgebied’ is niet alleen voor voetgangers

Maar handhaving daarop gebeurt mogelijk alleen door boa’s, want de politie is niet van plan om op de nieuwe verkeerssituatie te gaan handhaven. De politie heeft negatief geadviseerd op de verkeersmaatregel, omdat het voetgangersgebied eigenlijk geen ‘echt’ voetgangersgebied is als er ook fietsers en (soms) taxi’s mogen rijden. “Het toestaan van bromfietsen en taxi’s in een voetgangersgebied is conflicterend met de vormgeving die de voetganger een grote mate van bewegingsvrijheid geeft”, schrijft het college over de optiek van de politie, die door de gemeente altijd wordt gevraagd om een reactie bij een aanpassing van de verkeerssituatie.

Dit negatieve politieadvies heeft tot gevolg dat de politie vooralsnog ‘geen actieve handhaving zal verrichten ten opzichte van de fietsers in dit verkeersbesluit’. Maar het gemeentebestuur gooit dit advies dus in de wind en gaat door met de plaatsing van de verkeersborden. “Om de bereikbaarheid van de binnenstad voor de (brom)fietsers en de stadslogistiek te waarborgen wordt het voor deze verkeersdeelnemers toegestaan om twee routes over de Grote Markt te (blijven) gebruiken”, schrijft het college in haar besluit. Maar ‘(brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer hebben niet de vrijheid om zich zoals de voetganger over de gehele Grote Markt te bewegen. De voetganger is dominant. De juridische status van voetgangerszone zal dan ook aan de Grote Markt worden toegevoegd

middels bebording.”