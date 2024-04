Ook in Groningen kan je nu een irisfoto laten maken

Wil je eens wat anders dan een gewone foto van jezelf? Dan is het misschien leuk om een iris foto van je oog te laten maken.

De Franse fotograaf Francis Giacobetti is de bedenker van irisfotografie. In de Corona tijd, toen mondkapjes gedragen werden, kreeg hij het idee om iets te doen met een deel van het gezicht wat wel zichtbaar was: de ogen. Hij maakte een boek met daarin irisfoto’s van bekende mensen zoals Nelson Mandela.

Iris foto’s worden steeds populairder en ook in Nederland zijn er meerdere studio’s waar je irisfoto’s kan laten maken.

Net als een vingerafdruk is ook een iris uniek bij elk mens.

Bij Iris Galerie aan de Vismarkt kun je zowel een afbeelding van je eigen iris laten maken en ook samen met een bijvoorbeeld een familie lid. Leuk om aan de muur te hangen!