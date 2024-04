OM in hoger beroep tegen straf Jenairo H.

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Jenairo H., de destijds 16-jarige moordenaar van de Groningse Marit, moet behandeld worden in een tbs-kliniek. Dat stelt het Openbaar Ministerie.

Jenairo bracht zijn begeleidster Marit vorig jaar januari met een mes om het leven in de jeugdopvang van Yorneo in Emmen, waar hij destijds woonde. Hij was op zoek naar geld en nam een aantal geldkistjes mee. De nu 17-jarige Jenairo werd kortgeleden door de rechtbank in Assen tot twee jaar jeugddetentie veroordeeld, plus een behandeling in een kliniek voor minderjarige daders. Het OM vindt dat het volwassenstrafrecht moet worden toegepast, en tekent dus beroep aan.

Uit onderzoek door deskundigen bleek dat Jenairo ernstige psychische stoornissen heeft, mede vanwege verwaarlozing en mishandeling in zijn jeugd. Vanwege zijn stoornissen moet hij langdurig behandeld worden, maar niet in een jeugdkliniek. Zij pleitten voor tbs met dwang, maar de rechtbank ging daar niet in mee. De kwestie gaat nu naar het gerechtshof.