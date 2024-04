Ise (links) en Jorn (rechts) met burgemeester Koen Schuiling - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente is op zoek naar twee kinderen die vanaf september de huidige kinderburgemeester Jorn en zijn locoburgemeester opvolgen.

Kinderen die wonen in de gemeente Groningen en in groep 6 en 7 van de basisschool zitten, kunnen zich tot 22 mei aanmelden. De kinderburgemeester (en de loco) gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar belangrijke afspraken, zoals de ontvangst van Sinterklaas, de opening van een sportevenement of het uitreiken van een prijs. Hij of zij mag zelf ook een activiteit organiseren.

Kinderburgemeester Jorn gaat bijvoorbeeld op 30 april met zijn ‘rijdende sportbus’ vol sportmateriaal door verschillende stadswijken. Zijn opvolger wordt de zevende op rij in de gemeente Groningen. De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente om kinderen na te laten denken en mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden in Groningen.

Kinderen kunnen zich via een vlog aanmelden als kandidaat. Meer informatie is te vinden op de website http://gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester