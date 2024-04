1J: Oranje Nassau koploper af, verlies PKC’83, zege GVAV

Foto Andor Heij. Oranje Nassau

Oranje Nassau is koploper af in de eerste klasse J door een nederlaag zaterdag tegen Winsum. Ook PKC’83 ging onderuit. GVAV Rapiditas pakte drie belangrijke punten tegen degradatie.

ON verloor in en tegen Winsum met 1-0. Na 14 minuten opende Winsum de score door Jered Faleye. Via Peter van Son en Ezra Schrijver kreeg ON kansen, maar die werden gemist.

Halverwege de tweede helft kreeg ON de kans om vanaf elf meter op gelijke hoogte te komen, maar Van Son miste de strafschop. Winsum kreeg de betere kansen, maar de lat en ON doelman Erwin Heidekamp voorkwamen een grotere nederlaag. ON zakte naar de derde plek met 37 punten uit 19 wedstrijden.

HZVV is de nieuwe koploper en ook WVV kroop over ON heen door een 3-2 overwinning bij PKC’83. WVV was sterker dan de stad Groningers en Martijn Delger zorgde met twee doelpunten voor een 0-2 voorsprong voor de ploeg uit Winschoten. Ivar Bruins maakte er 0-3 van. In de slotfase kwam PKC terug door doelpunten van Rob Schokker en Willem Bel. PKC drong aan, maar de gelijkmaker wilde niet vallen.

“De bal viel nog een keer op de paal en een keer kwam die niet goed uit. Dan pak je hier misschien nog een gelijkspel”, aldus PKC’83 trainer Robert Groninger. “Dat was zwaar onterecht geweest, maar ja zo is voetbal, maar het was ons niet gegund. We hadden het ook niet verdiend. We waren heel slordig in balbezit en er waren constant foute passes”. PKC is achtste met 23 uit 19.

In de strijd tegen degradatie pakte GVAV Rapiditas drie belangrijke punten. De uitwedstrijd tegen Hoogezand werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Jordi Paapst in de eerste helft. GVAV is tiende met 21 uit 20 en moet nog twee plekken zien te stijgen om geen nacompetitie tegen degradatie te spelen.

Rode lantaarndrager GRC Groningen speelt zondag thuis tegen VKW. Velocitas is dit weekeinde vrij.