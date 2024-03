Zorgen bij Fietsersbond over onduidelijke situatie rotonde Vondellaan: “Zet het in de verf”

Foto: Wim Borghols

Fietsersbond Groningen maakt zich zorgen over de verkeerssituatie op de rotonde Vondellaan met de Van Iddekingeweg. Volgens de Bond is de situatie te onduidelijk waardoor het risico op ongelukken groter is.

Op de rotonde vond vijf jaar geleden een dodelijk ongeluk plaats waarbij een vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Omdat het daarnaast drukker is geworden op de rotonde, vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, wordt de situatie aangepakt waarbij fietsers en wegverkeer meer van elkaar gescheiden zullen worden. Echter hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen waardoor er een tijdelijk fietspad ligt dat niet af is.

“Je hebt het idee dat je in een shared space-zone terecht bent gekomen”

Wim Borghols van de Fietsersbond: “Op de rotonde heeft het wegdek overal dezelfde kleur. Als weggebruiker krijg je het idee dat je in een shared space-zone terecht bent gekomen. Toevallig fietste ik gisterochtend langs de locatie, en ik zag een automobilist tergend langzaam de rotonde passeren. De persoon was duidelijk aan het zoeken waar hij langs moest en hoe hij dat kon doen. Maar ondertussen heb je ook weggebruikers die door het verkeer heen racen.”

“Zet het in de verf”

Zeker de afgelopen weken was de situatie gevaarlijk: “Met regenachtig weer is het door de vele plassen nog onduidelijker. Het wegdek is niet vlak waardoor er makkelijk plassen ontstaan. Vanmiddag schijnt gelukkig het zonnetje, en ook de komende dagen lijkt het weer goed te worden. Maar mijn advies zou zijn om de rotonde in de verf te zetten. Dat het voor gebruikers duidelijk is waar het fietspad loopt. Daarnaast is er een vreemde situatie op de rotonde in de richting van Helpman. Daar is een stukje stoep dat er uitspringt. Als je er niet bekend mee bent, of je hebt niet een goede controle over je fiets, dan kan je er verrast door worden.”

“Let goed op”

Borghols heeft de afgelopen week al aandacht gevraagd voor de situatie, omdat de definitieve inrichting waarschijnlijk pas komende herfst gaat volgen. “De afgelopen dagen is het stil gebleven. En zolang een oplossing op zich laat wachten zou mijn advies zijn om op deze rotonde goed op te letten, en goed om elkaar te denken.”