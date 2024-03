‘Zondag ruimte voor de zon, komende dagen grijs en kans op een bui’

De zon laat zich op zondag veelvuldig zien. De komende dagen wordt het weerbeeld echter weer wat grijzer en neemt ook de kans op een bui toe.

Zondag begint de dag wisselend bewolkt, maar weldra komt de zon tevoorschijn. In de middag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting kan de maximumtemperatuur oplopen naar zo’n 13 of 14 graden. In de avond neemt de bewolking toe. De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt. Het blijft droog en de minimumtemperatuur komt rond de 7 graden te liggen.

Maandag begint de dag wisselend bewolkt waarbij de zon zo nu en dan even tevoorschijn komt. In de middag neemt de bewolking verder toe. Het wordt 10 of 11 graden. Ook dinsdag gaat bewolkt verlopen waarbij er verspreid over de dag buien kunnen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden.