‘Zondag buien en onstuimig, komende dagen droger en wat zonneschijn’

Foto: Joris van Tweel

Van rustig en stralend voorjaarsweer is de komende dagen nog geen sprake. Na een regenachtige zondag, wordt het de komende dagen wat rustiger waarbij we wat vaker de zon te zien krijgen.

Zondag is er veel bewolking en vallen er verspreid over de dag buien. Deze buien kunnen zo nu en dan een winters karakter hebben. De wind komt uit het westen tot noordwesten en haalt aan het einde van de ochtend aan waarbij er in de middag windstoten voor kunnen komen. Aan het einde van de middag neemt de wind weer af. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 of 8 graden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt waarbij het bij heldere momenten af kan koelen naar zo’n 3 graden.

Op maandag is het rustig weer met wolkenvelden. Regelmatig laat de zon zich even zien. Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Er is bewolking, maar ook de zon zal zich zo nu en dan laten zien. Het wordt 10 of 11 graden.