‘Zondag bewolkt en kans op regen, komende dagen zachter maar ook onbestendig’

Zonovergoten voorjaarsdagen zitten er voorlopig nog niet in. De komende dagen verlopen grotendeels bewolkt waarbij het ook niet droog zal blijven.

Zondag begint de dag bewolkt waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn komt. In de middag en in de avond neemt de kans op een bui toe. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 10 of 11 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt bewolkt waarbij de kans op een bui blijft bestaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden.

Op maandag is er veel bewolking. Soms kan het even opklaren waardoor de zon zich laat zien. Verspreid over de dag is er de kans op een bui. Het wordt 11 of 12 graden. Op dinsdag kan het mogelijk 14 graden gaan worden. De dag verloopt bewolkt en er is een kleine kans op een bui.