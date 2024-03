Zon, wolken en buien wisselen elkaar tot en met Eerste Paasdag af bij oplopende temperatuur

Foto: Joris van Tweel

Tot en met het weekend wordt het iedere dag één of twee graden warmer. Het weerbeeld verandert echter weinig. Periodes met buien worden afgewisseld met droge perioden en af en toe een zonnetje tussen de wolken.

Weerman Johan Kamphuis denkt dat donderdag droog begint en wat nattig eindigt: “In de loop van de ochtend valt er af en toe regen. Donderdagmiddag wisselen droge perioden, af en toe zon en een bui elkaar af. Het wordt 11 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten.” “Vrijdag valt er in de ochtend eerst een bui of wat lichte regen maar later wordt het droog”, vervolgt Kamphuis. “Het klaar vrijdagmiddag af en toe op en ook de zon breekt door. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Ook op zaterdag passeert er in de ochtend een storing met wolken en een bui. In de middag schijnt de zon af en toe. Later op zaterdag neemt de kans op een stevige bui toe. Het wordt 14 tot 16 graden bij een zwakke zuidoostenwind.”

Het Paasweekend zou er één met twee gezichten kunnen worden, aldus Kamphuis. Zeker met het oog op het weer in de rest van volgende week. “Paaszondag neemt de kans op neerslag af en blijft het met een beetje geluk droog. Met zo nu en dan zon wordt het 14 tot 17 graden, met de hoogste temperatuur in het oosten van de provincie. Er staat er niet al te veel wind. In de nacht volgt regen. Als het regenfront op Paasmaandag snel doortrekt kunnen we weer een deels een droge dag tegemoet zien. Als dat front blijft hangen loopt het uit op een natte Tweede Paasdag. Dat zal ook zo zijn invloed hebben op de temperatuur, maar we gaan in ieder geval een stapje terug doen ten opzichte van zaterdag en zondag.”