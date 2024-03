Zilver voor De Boo op WK Sprint in Inzell

Screencap uit uitzending NOS

Er gloorde nog hoop op goud voor Jenning de Boo uit Groningen op het WK Sprint in Inzell na de tweede vijfhonderd meter. Maar de Stadjer kwam veel tekort op de tweede omloop van de 1000 meter, waardoor hij zijn minieme voorsprong op de Chinees Ning weggaf en genoegen moest nemen met zilver.

De Boo reed 1:07.98 in de tweede omloop van de 1000 meter, bijna negen tiende langzamer dan Ning en goed voor een negende plek op de afstand. De Chinees stond na de tweede 500 meter van eerder op de vrijdagavond derde in het klassement, achter De Boo en de Canadees Laurent Dubreuil. De Boo wist Dubreuil wel te verslaan in een direct duel, waardoor de Canadees van de tweede naar de derde plek in het klassement zakte.

“Er zat niet meer in vandaag”, vertelt De Boo aan de NOS. “Maar ik ben trots op mezelf. Ik denk dat ik tevreden mag zijn, hoewel ik misschien hier en daar wat heb laten liggen.”

Eerder op vrijdag wist De Boo nog de tweede omloop van de 500 meter te winnen in een uitstekende rit. De Groninger klom daarmee naar plek 1 in het klassement op het WK Sprint. Aan het eind van donderdagavond stond De Boo nog op plek drie.

Maar De Boo kijkt niet met weemoed naar goed, maar met tevredenheid naar zilver en een geweldig seizoen, vertelt de Stadjer voor de NOS-camera: “Ik ben Nederlands kampioen, Europees kampioen, vice-wereldkampioen. Ik mag echt heel trots op mezelf zijn. Ik heb het hele seizoen extreem veel spanning gehad en dat valt nu van me af. Ik lijk soms niet zenuwachtig, maar ik ben vaak wel zenuwachtig. Maar ik mag nu eindelijk terugkijken op het seizoen, samen met mijn vrienden. En dat ga ik nu doen! Ik denk dat dit niet de laatste keer is en dat ik vanuit hier nog kan doorgroeien. Ik ga het zomerseizoen in waar ik veel zin in heb. Ik ga werken aan mijn zwakkere punten en hopelijk sta ik volgend seizoen nog sterker!”