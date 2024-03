Zeearenden Hunzedal leggen eerste ei en 300 grutto’s geteld bij vogeltelling

Foto: Gerrit Kiekebos

Het voorjaar is aangebroken in het Hunzedal. Het Groninger Landschap meldt dat de zeearenden in het gebied inmiddels hun eerste ei hebben gelegd. Daarnaast heeft een vogeltelling interessante resultaten opgeleverd.

Afgelopen week werd tijdens een excursie ontdekt dat de zeearenden die al enkele jaren in het gebied verblijven een ei hebben gelegd. “Eén van de ouders zat broedend op het nest”, meldt de natuurorganisatie. In 2017 werd er voor het eerst een jonge zeearend geboren in dit gebied. Daarna was het nog verschillende keren raak. Dit tot groot geluk van Het Groninger Landschap. De organisatie heeft sinds 2006 hard gewerkt om de zeearend te kunnen ontvangen. Het dier heeft een moerasgebied van minimaal twintig vierkante kilometer nodig. Met het inrichten van de Zuidlaardermeerpolder als moerasgebied, en daarna de Kropswolderbuitenpolder en delen van de Onner- en Oostpolder is dat gelukt.

Grutto

In het gebied is het momenteel sowieso een drukte van belang. Zaterdag vond er een watervogeltelling plaats. Daaruit bleek dat er 43 soorten watervogels aanwezig zijn in de Onner- en Oostpolder. Het gaat om bijna driehonderd grutto’s, jodelende wulpen, de eerste zomertalingen en geoorde futen. Dat er driehonderd grutto’s verblijven is een mooie opsteker. Met de grutto gaat het namelijk al jarenlang slecht. Grasvelden zijn vaak te droog of er zijn te weinig bloemen, waardoor er voor de dieren te weinig eten is, omdat ook de insecten wegblijven. Daarnaast wordt het gras vaak vroeg gemaaid waardoor kuikens zich niet kunnen verstoppen voor roofdieren. Uit cijfers blijkt dat er twee jaar geleden 8.800 jonge grutto’s werden geboren. De Vogelbescherming liet toen weten dat dit te weinig is om de populatie in stand te kunnen houden.

Om de activiteiten in het gebied te volgen kunnen liefhebbers het beste gebruik maken van de kijktoren in de Oostpolder of de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder. Het natuurgebied zelf is niet toegankelijk voor bezoekers.