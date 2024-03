Zaterdag droog met opklaringen, zondag toenemende bewolking en een bui

Foto: Joris van Tweel

Het weekend lijkt grotendeels rustig en mild te verlopen, met lange droge periodes en soms wat zon. Alleen zondagmiddag kan wat nattigheid opleveren. De dagen erna brengen ook kalm weer, maar een bui is nooit helemaal uit de lucht.

Volgens weerman Johan Kamphuis wordt zaterdag een droge dag: “Er zijn flinke opklaringen, bij 11 graden en een matige wind uit het westen tot noordwesten. In de avond is het helder, waardoor het afkoelt naar waarden dichtbij het vriespunt. Ook zondag is er eerst af en toe zon Maar later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag volgt wat regen. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind.”

De dagen erna wisselen (korte) opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af. Kamphuis: “Maandag wordt het 12 graden met rustig weer. Er is veel bewolking, soms kan het even opklaren maar hier en daar valt ook een bui. Dinsdag en woensdag wordt het nog wat zachter met 12 of 13 graden. Vaak is het droog, soms schijnt de zon, maar het ook licht onbestendig waardoor er een kleine kans is op een bui. Donderdag doet het kwik een stapje terug maar is er wel zon. Daarna lijkt het opnieuw zachter te worden.”