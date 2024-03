Woonboot gezonken aan Oosterhamrikkade: “Alleen het dak steekt nog boven het water uit”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Oosterhamrikkade is zaterdagmiddag een woonboot gezonken. Niemand raakte gewond.

De melding van een woonboot in problemen kwam rond 12.40 uur bij de hulpdiensten binnen. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een tankautospuit en de duikers. “Het moet heel snel gegaan zijn”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Toen we arriveerden lag de woonboot al op de bodem. Wij hebben onderzoek gedaan en er bleek niemand meer in de boot aanwezig te zijn. We hebben de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en gas, afgesloten. De situatie hebben we overgedragen aan de gemeente en het waterschap.”

Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat de boot ter hoogte van de Kapteynbrug ligt. Ten Cate: “Alleen het dak van de woonboot steekt nog boven het water uit.” Over de oorzaak van het zinken is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.