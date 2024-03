“Woensdag veel bewolking met in de middag opklaringen, komende dagen ruimte voor de zon”

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Op woensdag is er nog bewolking, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen veel ruimte voor de zon.

“Woensdag is er veel bewolking met in de middag een paar opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt rond de 10 graden. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar 3 of 4 graden.

Donderdag zijn er wolkenvelden, breekt af en toe de zon even door en wordt het 8 graden. Daarbij is het rustig en droog weer.

Vrijdag kan de dag nog met bewolking starten, maar de wolken zijn minder hardnekkig. De zon gaat vaker schijnen en het wordt 9 of 10 graden bij een matige oostenwind, kracht 3 tot 4.

Tijdens het weekend is het zaterdag zonnig en waait er een straffe oostenwind, kracht 4 tot 5. Het wordt 11 of 12 graden. Zondag is er weer meer bewolking, is het wat rustiger en wordt het 10 graden. Ook dan blijft het droog.”

