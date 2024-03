“Woensdag veel bewolking en lichte regen, Paasweekend wisselvallig”

Foto: Joris van Tweel

Het Paasweekend gaat naar alle waarschijnlijkheid wisselvallig verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook de komende dagen niet droog.

“Woensdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is het overwegend droog en in de middag valt er lichte regen. Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 of 3. Op Witte Donderdag is er opnieuw veel bewolking met in de loop van de ochtend lichte regen. Later op de dag wordt het weer droog. Het wordt 11 of 12 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Tijdens Goede vrijdag trekt er een gebied met regen in de ochtend weg. In de middag schijnt af en toe de zon met nog een verspreide bui. Het wordt 13 graden bij een matige en eerst soms vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Stille Zaterdag wordt het nog wat zachter met 15 tot 17 graden. Verder staat er een forse zuidwestenwind, windkracht 5 en is er veel bewolking, valt er zo nu en dan een bui maar klaart het ook af en toe op. Voor Paaszondag en -maandag zijn de verwachtingen onzeker, vooral wat temperatuur betreft. Duidelijk is wel dat we van de wisselvalligheid niet af raken. Waarschijnlijk komt de temperatuur ergens tussen de 12 en 15 graden uit.”

