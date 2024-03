“Woensdag bewolking en een spatje motregen, aan het einde van de week stevige buien”

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten voorjaarsdagen hoeven we voorlopig niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de komende dagen de temperatuur op, maar is er ook veel bewolking en is er de kans op regen.

“Woensdag is het overwegend bewolkt”, vertelt Kamphuis. “Vaak is het droog maar lokaal kan een spatje motregen vallen. Het is zacht bij 13 graden als maximumtemperatuur en er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 4. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af tot 9 graden. Donderdag trekken er wolkenvelden over en schijnt er af en toe een waterig zonnetje. Het is erg zacht met 16 graden als maximumtemperatuur en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht van donderdag op vrijdag is het bijna zwoel met 11 graden als laagste temperatuur.”

“Vrijdag wordt het 15 graden en gaan er in de loop van de dag een paar stevige buien vallen op de grens met koelere lucht. Zaterdag doet de temperatuur een stap terug naar ongeveer 10 graden. Het blijft droog en er zijn flinke opklaringen. Een open en droog weertype dus. Zondag volgt met enkele buien en ook dan wordt het rond de 10 graden. Na het weekend is de kans groot dat de temperaturen opnieuw op gaan lopen. Dit gaat over het algemeen gepaard met droog weer.”

