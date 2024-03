“Woensdag af en toe zon, in het weekend guur met kans op hagel en natte sneeuw”

Foto: Joris van Tweel

Eerst is het nog erg zacht voor de tijd van het jaar, maar de komende dagen wordt het kouder. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in het weekend kans op hagel en natte sneeuw.

“Woensdag is er af en toe zon en blijft het overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “Met 15 of 16 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. De zuiden- tot zuidwesten draait later op de dag naar het noordwesten tot westen en is zwak, windkracht 2. Donderdag blijft het eveneens droog. Er zijn wolkenvelden maar in de loop van de dag klaart het ook zo nu en dan op. Met 11 graden is het wel wat minder zacht.”

“Vrijdagochtend valt er regen en in de middag schijnt de zon af en toe. Het wordt 11 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Tijdens het weekend wordt het een tikje guur. Hoewel de zon zo nu en dan schijnt komt het ook tot enkele buien met daarbij kans op hagel en natte sneeuw. Er waait een forse westelijke wind, windkracht 5 en het wordt net geen 10 graden. Begin volgende week is het 10 of 11 graden en licht wisselvallig.”

