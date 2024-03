Winnaars Beste Groninger Film 2023 bekendgemaakt

Foto: Annelies van Santen

In Forum Groningen zijn zaterdagmiddag de prijzen voor de Beste Groninger Film 2023 uitgereikt. Verdeeld over vier categorieën maakten twaalf films kans op een prijs.

De afgelopen periode konden filmmakers hun films inzenden in de categorieën fictie, non-fictie, opdrachtfilm en OOG Tv Talent Award. Een vakkundige jury nomineerde per categorie drie films. De afgelopen weken kon het publiek stemmen op zijn of haar favoriete film. In de categorie fictie gingen de meeste stemmen naar de film ‘Oog om Oog’ van Milton Broen. In deze film staat een postbode centraal die tersluiks andermans brieven leest. Op een gegeven moment bekruipt hem het gevoel dat hij zelf ook beloerd wordt.

Non-fictie

In de categorie non-fictie ging de prijs naar Joey Benistant met de film ‘Het leven is niet kort genoeg’. In de film is te zien dat Joey en zijn vrienden elkaar uitdagen tot het doen van de meest maffe stunts. Eén van deze vrienden is Matthijs. Hij gaat steeds verder in het doen van stunts en pakt steeds meer de hoofdrol. Maar dit heeft ook een keerzijde. Joey ziet zijn vriend steeds verder verdwalen in drank- en drugsgebruik. Ook tijdens die donkere momenten blijft Joey zijn vriend opzoeken en filmen. In 2019 wordt Joey zijn grootste angst werkelijkheid. De film laat zien hoe het is om bevriend te zijn met iemand die een zelfdestructieve instelling heeft.

Opdrachtfilm

Black Briar – My Soul’s Demise van Blksm Media won de prijs in de categorie opdrachtfilm. Blackbriar is een alternatieve metal-gothic rock band uit Nederland. De nummers die ze maken lenen zich voor filmische vertalingen. In Black Briar is leadzangeres Zora de ‘zondeneter’. Dit is een oud fenomeen waarbij de zondes van een overledene worden onttrokken tijdens de uitvaart.

OOG Talent Award

De film ‘Walk like a Duck’ van Kat Keienburg won de OOG Talent Award. Deze film gaat over jeugdherinneringen waarbij een kind, volgens caleidoscopische lijn, om leert gaan met zijn omgeving. De jurywinnaars hebben een prijs van 1.000 euro huurtegoed gewonnen dat zij kunnen besteden bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG Tv Talent Award heeft een geldbedrag van 500 euro gewonnen. De Beste Groninger Film werd voor de tiende keer gehouden.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over de film ‘Het leven is niet kort genoeg’: