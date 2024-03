Winkeldief na achtervolging in de kraag gevat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Beveiligingsmedewerkers hebben zaterdag aan het einde van de middag een winkeldief aangehouden in de Guldenstraat. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Een persoon was een winkel binnen gelopen. In deze winkel verkoopt men met name merkkleding en schoenen”, vertelt Wind. “De persoon had voor deze zaak een ontzegging en was daarom daar niet welkom. Terwijl de man in de winkel was alarmeerde het personeel de beveiliging. Zij waren snel aanwezig. Toen het beveiligingspersoneel de winkel betrad ging de persoon er rennend vandoor.”

Hij kon echter snel worden aangehouden. “Enkele meters buiten de winkel kon hij in de kraag worden gevat door een beveiliger. De man is overgedragen aan de politie die hem mee hebben genomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.”