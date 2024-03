Wethouder: “Genoeg vrouwennamen beschikbaar die een straat kunnen krijgen in De Suikerzijde”

In de nieuwe wijk De Suikerzijde zullen genoeg straten naar vrouwen vernoemd worden. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten. Volgens Van Niejenhuis heeft de straatnamencommissie ook geen enkele aanmoediging nodig.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de GroenLinks-fractie. Raadslid Robert Lagestee: “Ik fiets en loop dagelijks door de E. Thomassen à Thuessinklaan en de J. Baart de la Faillestraat. Afgelopen week las ik een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin stond dat Cato Pekelharing-Doijer geen eigen straat zal krijgen in de nieuwe Suikerzijde, omdat de naam te lang en te ingewikkeld is. Op dit moment zijn er in onze gemeente 418 straten vernoemd naar mannen en slechts 47 naar vrouwen. Klopt het dat er weinig vrouwen op de lijst staan? En wat moet er gedaan worden om de diversiteit te bevorderen?”

“Geschiedenis heeft ook minder belichte kanten”

Voor de wethouder kan reageren wil Ietje Jacobs-Setz van de VVD weten hoe het komt dat er meer mannen dan vrouwen vernoemd zijn. Lagestee: “Daar hebben we uiteraard over nagedacht. Wij denken dat het komt omdat er voor de mannen een prominente rol is weggelegd in de geschreven geschiedenis. Maar de geschiedenis heeft ook minder belichte kanten, die juist recent wat meer aan het licht komen. Dat geeft ons in het vervolg wat beter de kans om daar waakzamer op te zijn. De wereld van historici is ook steeds in beweging.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Het is niet lastig om vrouwennamen te vinden”

Wethouder Van Niejenhuis laat weten dat de straatnamencommissie de aanmoediging niet nodig heeft: “De gemeenteraad bepaalt de kaders welke namen straten krijgen. Het gemeentebestuur geeft daar uitvoering aan, en daar hebben we een commissie voor. Het is belangrijk om te zeggen dat het niet lastig is om vrouwennamen te vinden. Voor De Suikerzijde hebben we een lange lijst. Dus het is geen probleem om dit fiftyfifty uit te voeren. Meneer Lagestee noemde een aantal voorbeelden van namen, en het klopt inderdaad dat we verschillende voorwaarden stellen. Een persoon moet lang genoeg overleden zijn bijvoorbeeld. Het gedrag van de persoon moet onbesproken zijn. En het moet goed uitspreekbaar zijn. Bij de E. Thomassen à Thuessinklaan hoor ik met enige regelmaat mensen worstelen. Maar daar gaan we een weg in vinden. Als een naam lastig is kun je deze aan een straat geven waar bijvoorbeeld weinig huizen staan.”

“Straatnamencommissie heeft geen enkele aanmoediging nodig”

De wethouder vertelt verder: “In het verleden zijn er door de raad moties ingediend die opriepen om vrouwen te vernoemen. Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Zo wordt De Held III bijvoorbeeld De Heldin. De fractie van de PvdA heeft eerder opgeroepen om straten te vernoemen naar helden uit het slavernijverleden. Dat gaan we ook doen. De straatnamencommissie heeft hier ook geen enkele aanmoediging in nodig. Wat wel zo is, is dat het tijd nodig heeft. Een kader vanuit de raad zal niet direct morgen leiden tot nieuwe straatnamen.”

Externe kennis

“De huidige straatnamencommissie bestaat uit drie mannen en twee vrouwen. Bij het selecteren van namen roepen zij de hulp in van experts. Er wordt externe kennis ingevlogen, waardoor er veel perspectieven mee worden genomen. Ik denk dat we het heel goed georganiseerd hebben in onze gemeente.”