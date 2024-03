Wethouder gaat nadenken of cursusnaam ‘Rondkomen kun je leren’ wel passend is

De cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de gemeente krijgt mogelijk een andere naam. Dat heeft wethouder Eelco Eikenaar (SP) laten weten na vragen van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en D66.

Aanvankelijk gingen de vragen over het tijdstip waarop de cursus wordt aangeboden. Elisabeth Akkerman van de VVD: “De gemeente adverteert momenteel over de cursus. Wij staan achter het geven van deze cursus. Alleen wordt deze nu aangeboden op maandagochtenden. Op sociale media heeft dit geleid tot boze reacties van mensen die zeggen dat ze hier op maandagochtend niet bij kunnen zijn. Kan deze cursus niet beter op een ander moment worden gegeven? Wij begrepen dat deze cursus wel eens in de avond plaatsvindt, maar als dat zo is, moet dan de tekst in deze advertentie niet verbeterd worden?”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Ik wil wegblijven van detailniveau”

Wethouder Eikenaar: “Deze cursus wordt ook op andere momenten gegeven. Dit gebeurt periodiek, waarbij het de ene keer in de avond plaatsvindt, en de andere keer in de ochtend. Op deze manier bieden we de mogelijkheid aan iedereen die er bij wil zijn er ook bij kan zijn. Als het gaat om de precieze tekst. Het lijkt mij niet goed dat ik als wethouder voor ga schrijven wat er in een advertentie moet staan. Dat is detailniveau waar ik weg van wil blijven.”

Mirjam Gietema (D66): “Is de benaming wel passend?”

Mirjam Gietema van D66 valt over de naam van de cursus: “Vorig jaar is hier ook een discussie over geweest. Want waarom noemen we deze cursus eigenlijk zo? De mensen voor wie deze cursus is zijn eigenlijk ervaringsdeskundigen in het kunnen rekenen. Is de benaming wel passend?” Eikenaar: “Dit is een heel terecht punt. Mensen die in armoede leven zijn experts in hoe je met geld om moet gaan. Ik zal dan ook nog eens naar de titel van deze cursus gaan kijken.”