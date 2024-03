Westelijke ringweg vanaf vrijdagavond helemaal dicht tussen afrit naar Zeeheldenbuurt en Vrijheidsplein

Foto via Groningen Bereikbaar

De westelijke ringweg gaat vanaf vrijdagavond 22.00 uur volledig dicht tussen de afrit naar de Zeeheldenbuurt en het Vrijheidsplein.

De westelijke ringweg was al afgesloten vanaf de afrit naar de Peizerweg tot en met het Vrijheidsplein. Vanaf vrijdagavond (8 maart) 22.00 uur gaat de weg ook dicht in de andere (noordelijke) richting.

De afsluiting duurt tot 21 maart. Deze afsluitingen zorgen, zo verwacht, voor extra verkeersdrukte op andere wegen en extra reistijd voor weggebruikers. Verkeer kan op verschillende manieren omrijden. Rijd je via de westelijke ringweg naar Hoogkerk of Drachten, dan kun je via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan naar Hoogkerk of de noordelijke, oostelijke en zuidelijke ringweg naar de A7 rijden.

Het is de bedoeling dat een groot deel van de aansluitingen tussen de westelijke ringweg, het Vrijheidsplein en de Leonard Springerlaan klaar zijn, voordat ‘Operatie Ring-Zuid’ (de maandenlange stremmingsperiode voor de afronding van de zuidelijke ringweg) van start gaat. Volgens Groningen Bereikbaar vormt de westelijke ringweg een cruciale spil in het wegennet wanneer de grote stremmingsperiode van start gaat en daarom moet dit deel van het ringweg-project voor die tijd klaar zijn.