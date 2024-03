Weekend zacht met flink wat zon, komende werkweek begint met een plens

Groningen kan zich opmaken voor een droog weekend, waarin de zon zich veelvuldig tussen de wolken laat zien. Daarna trekt het wolkenpak weer dicht en begint de werkweek met een flinke plens water.

Zaterdag is er de hele dag zon, af en toe onderbroken door een paar kleine wolkjes. Erg warm maakt onze ster het nog niet, want thermometer kan rond een uur of 3 net de tien graden aantikken. Door het straffe, matige windje uit het oosten kan het wel wat kouder aanvoelen. De wind knikt zondag iets meer richting het noorden en brengt wat meer wolken onze kant op. Wel wordt het, met 11 graden, net iets warmer dan zaterdag. In de nachten van het weekend schommelt de temperatuur tussen het vriespunt en twee graden boven nul.

De lentezon lijkt aan het begin van de werkweek weer te zijn vertrokken. Een flink wolkenpak betrekt de lucht en na het middaguur vallen de eerste spetters. De buien nemen in de loop van maandag toe en met name in de avond valt er ‘echte’ regen. De wind neemt iets in kracht af, maar de temperatuur blijft rond de 10 graden hangen. Ook dinsdag kan er nog wat regen vallen, maar lang niet zoveel als maandag. De dagen erna begint de temperatuur te klimmen, maar of dat gepaard gaat met meer lenteweer is nog onzeker.