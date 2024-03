Week van de Circulaire Economie afgetrapt in Brouwerij De Prael

Foto via SDG Groningen (CC BY-NC-ND 4.0 NL)

In Brouwerij De Prael werd maandagmiddag het Groningse programma voor de Week van de Circulaire Economie (WCE) geopend door wethouder Kirsten de Wrede.

Zo’n 50 mensen waren aanwezig bij de feestelijke opening. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. De Week in Groningen wordt dit jaar mogelijk gemaakt door onder meer SDG House Groningen, Noorderpoort, Alfa-college, G-ROND, WerkPro en Circulair Groningen.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie doen studenten van Noorderpoort en het Alfa-college onder meer een aantal challenges rond circulair ondernemen en duurzaamheid. Daarnaast bieden sociale onderneming in Groningen onder meer een reparatiecafé, veganistische maaltijden en workshops om producten te upcyclen. Het volledige programma in Groningen is hier te vinden.