Week geen treinen tussen Hoofdstation en Europapark vanwege verwijderen viaduct

Foto Andor Heij. Nieuwe intercity (ICNG) op hoofdstation Groningen 2

Er rijden van zaterdag 3 augustus tot en met zondag 11 augustus geen treinen tussen het Hoofdstation en station Euopapark. Dit omdat er een viaduct van de oude zuidelijke ringweg wordt verwijderd.

Het gaat om het viaduct over het spoor en de verlengde Lodewijkstraat in de Oosterpoortbuurt. Het viaduct is overbodig, omdat er gewerkt wordt aan de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg Dat moet in september klaar zijn.

De treinloze week wordt ook aangegrepen om andere werkzaamheden uit te voeren. Zo wordt de bovenleiding van het spoor aangepast. De hulpbrug op het hoofdstation wordt verwijderd en er wordt gewerkt aan de perrons en de overkappingen. Ook worden er palen geslagen voor de tunnel voor bussen onder het station.

Vanwege de werkzaamheden rijden er bussen tussen het hoofdstation en station Europapark.