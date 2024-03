“Wat we zaterdag gaan doen hebben we nog nooit eerder gedaan, het zal uniek zijn”

Foto: Traditional Collective

In de binnenstad vindt komende zaterdag het tweede deel van het binnenstadsprogramma plaats ter ere van het NNO-project ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’. Vier marchings bands zullen door de binnenstad lopen waaronder Traditional Collective uit Leeuwarden. Een gesprek met tambour-maître Jordano da Silva Piloto.

Hoi Jordano! Zijn jullie al een beetje zenuwachtig?

“Wat we komende zaterdag gaan doen is uniek voor ons. Wij zijn een hele jonge vereniging die in 2015 werd opgericht. Wij leggen ons vooral toe op projectwerk. Wij lopen eigenlijk nooit door de straten, en doen ook vrijwel niet mee aan taptoes. En nu gaan we komende zaterdag toch door de Groningse binnenstad lopen. We zijn vanavond nog aan het oefenen geweest om het lopen goed onder de knie te krijgen.”

Straks meer over dat lopen. Waar ik benieuwd naar ben is hoe de organisatie bij jullie terecht is gekomen …

“Dat is het werk van Piet van Houten. Piet is producent, en de contacten met hem bestaan al heel lang. Traditional Collective is geen doorsnee vereniging. Wij richten ons vooral op bijzondere projecten. Mensen die bij ons willen spelen moeten ook wat kunnen. Als je bij ons begint moet je al wat ervaring hebben met trommelen en moet je ook noten kunnen lezen. ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’ is een bijzonder project. Toen dit op tafel kwam heeft Piet zijn boekje open geslagen en moest toen al heel snel aan ons denken. En wij zeiden uiteraard ja. Dit is een ontzettend mooi evenement.”

Je zegt dat jullie geen doorsneevereniging zijn. Qua bezetting bestaat Traditional Collective uit C-gestemde dwarsfluiten en piccolo’s en slagwerk …

“Elk muziekkorps in Nederland heeft een voorbeeld. Onze collega’s van Pasveer uit Leeuwarden stammen bijvoorbeeld af van de Marinierskapel. DSV uit Katwijk stamt af van de regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. Ons voorbeeld ligt bij The Old Guard, het ceremoniële muziekkorps van het Witte Huis. Ze zijn bijvoorbeeld te horen en te zien wanneer er een Staatshoofd op bezoek komt bij de president. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook belast met de bewaking van The Tomb of the Unknowns op Arlington National Cemetery. Vanuit die lijn proberen wij te werken.”

Dus dat betekent dat jullie waarschijnlijk ook op hun manier willen lopen door de binnenstad?

“Klopt. En daar zit veel werk in. Vooral als je zoiets nog nooit hebt gedaan. Hoe loop je weg? Hoe keer je om? Hoe maak je een bocht? En nog belangrijker: op welke manier beweeg je. Vanuit de lijn van The Old Guard loop je niet zoals je normaal loopt, maar zet je de voet voor je andere voet, waarbij je een rollende beweging voorwaarts maakt. Vanavond hebben we getraind, en hebben we de laatste zaken bepaald en besproken.”

Het project van het NNO heeft alles te maken met de Amerikaanse componist Charles Ives. Gaan jullie ook werken van hem spelen?

“Nee. We gaan een repertoire spelen dat past bij de componist Ives. Wat wij spelen sluit aan bij de tijd dat er in Amerika nog indianen woonden. Je hebt het dan over de periode rond 1800. Dat er gestreden werd om de independancy. Je moet denken aan ‘Yankee Doodle’ en dat soort werk.”

Nu zijn jullie zaterdag niet de enige band die door de binnenstad loopt. Ook Avanti, Gruno’s Postharmonie en Showband Noordenveld trekken door de stad. Hoe zorg je er voor dat de andere bands jullie niet uit de maat halen?

“Haha. Door nog harder te spelen! En dat gaan we winnen ook. Ons slagwerk bestaat uit touwgespannen snare- en bassdrums die in Zwitserland gemaakt zijn. Die worden nergens anders in Nederland gebruikt. Ze hebben een formaat van 16 bij 17 inch. De andere bands halen dat niet: hun slagwerk is kleiner en is van ander materiaal gemaakt. Deze touwgespannen snare- en bassdrums zijn echte signaalinstrumenten. Maar dat geldt ook voor onze piccolo’s en dwarsfluiten. De piccolo klinkt ook overal boven uit. Dus ik denk dat de andere korpsen zich meer zorgen moeten maken om ons.”

Ik hoor bij jou heel veel enthousiasme …

“Dat klopt. Ons kan niks gek genoeg zijn. Dit is heel leuk. En natuurlijk zijn er wel wat zenuwen. Dat zag je vanavond ook als je het bespreekt. Bij ons wordt het slagwerk door mannen bespeeld, en spelen de vrouwen op dwarsfluit en piccolo. De mannen zijn heel rustig, maar bij de vrouwen levert elke vraag drie nieuwe vragen op. En dat is leuk en ook terecht, want we gaan iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Maar we hebben er ontzettend veel zin in.”

En jij bent als tambour-maître verantwoordelijk om het tot een succes te maken …

“Als tambour-maître loop ik inderdaad voorop, maar we doen het uiteraard samen. In totaal reizen we met dertien man af naar Groningen. Dat klinkt als een klein gezelschap, maar Groningen zal zaterdag weten dat we er zijn. We hopen dat het een fantastische dag wordt, waarbij er hopelijk veel mensen aanwezig zullen zijn.”

Het programma begint zaterdag om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De start van de optredens is bij De Oosterpoort waarna de vier muziekverenigingen door de binnenstad gaan lopen. Meer informatie vind je op deze website.