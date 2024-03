Wat te doen met ruim 2 miljoen? Een panorama-uitzicht kopen over de hele stad bijvoorbeeld (met een huis erbij)

Foto via MooiWonen Makelaars

Wie geen zin heeft in het onderhoud van een huis uit de 16e en 18e eeuw en een enorme tuin, bijvoorbeeld zoals hier aan de Herestraat, kan voor een kwart miljoentje meer net zo ‘op stand’ wonen aan de Praediniussingel. Stukje kleiner en geen tuin, maar wel een eigen etage met jacuzzi, sauna, stoomcabine, twee dakterrassen en een compleet panorma van Stad.

Een lift brengt de nieuwe eigenaar naar een eigen etage, met daarin een woonkamer, woonkeuken, vier slaapkamers, twee badkamers met stoomcabine, jacuzzi en sauna, twee plees, twee dakterrassen en twee parkeerplekken in een ondergrondse garage. En het mooiste: het balkon loopt helemaal rond het appartement, dus de nieuwe eigenaar heeft een privé-buitenpanorama van de hele stad

En daar hoort dan dit uitzicht (foto’s links en rechts) bij vanuit het complex (de foto in het midden)

Met een vraagprijs van 2.25 miljoen euro is het niet het duurste huis met prijskaartje in de gemeente. Die eer gaat sinds begin januari naar ‘Villa de Eik’, de woning van uitgever Albert Pijper (Playboy, Panorama of de Beau Monde), met een prijskaartje van net geen drie miljoen euro. Bijna acht ton minder voor het Praedinussingel-penthouse betalen scheelt niet alleen in vierkante meters opstoken, maar ook in onderhoud van een tuin van bijna vijfduizend vierkante meter.

Nadelen? Het interieur wat er nu in staat, kan wel een opknapbeurtje gebruiken. Vond de makerlaar ook, dus die heeft alvast een ander ontwerpje laten maken. Dat betekent waarschijnlijk ook wat sloopwerk, want een paar muurtjes die er nu nog staan heeft de interieurarchitect maar weggelaten.

