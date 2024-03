Wapenschild dat vorig jaar naar beneden viel hangt weer op zijn plek in Statenzaal

Foto: Provincie Groningen

Het wapenschild dat in december naar beneden viel in de Statenzaal in het Provinciehuis hangt weer op zijn plek. De afgelopen maanden is het schild gerestaureerd.

Het eikenhouten schild uit 1687 viel enkele dagen voor Kerstmis naar beneden nadat een touwtje, waar het aan hing, brak. Kort voor dit gebeurde was er iemand onderdoor gelopen. Niemand raakte gewond. Door de val raakte het schild beschadigd. Meer dan tien stukken waren afgebroken. Bij de restauratie bleek dat niet alle onderdelen meer aanwezig waren waardoor er nieuwe stukken gemaakt moesten worden. Daar is oud eikenhout voor gebruikt dat op het wapen is geplakt. Daarna is het volledig in oude staat teruggebracht.

Het schild is ongeveer één bij één meter groot en bestaat uit diverse eikenhouten elementen. Het hout is goud geverfd. Op het schild is het wapen van de stad Groningen te zien en het Ommelander wapen. In de Statenzaal hangen twee provinciewapens. In plaats van aan een touwtje hangt het gerestaureerde schild nu aan ijzerdraad, net zoals bij het andere wapenschild het geval is.