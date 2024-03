VVD en D66 vragen of gemeente ook regierol op kan pakken bij isoleren woningen

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

De fracties van VVD en D66 willen weten of de gemeente ook een rol kan spelen in het zo effectief mogelijk uitvoeren van de isoleringsgelden die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld. Twee weken geleden werd bekendgemaakt dat er een bedrag van 1,65 miljard euro op de plank ligt voor het isoleren van woningen.

Het bedrag is bedoeld voor huizenbezitters in Groningen en Noord-Drenthe. Het geldbedrag is op tafel gelegd door de Rijksoverheid, de provincie Groningen en gemeenten uit Groningen en Drenthe. “Het komt neer op 20.000 tot 40.000 euro per woning, afhankelijk of de woning in het versterkingsgebied valt”, vertellen raadsleden Andrea Poelstra van D66 en Rik Heiner van de VVD. “Wij denken dat het goed is dat dit bedrag zo effectief mogelijk wordt besteed en inwoners ontzorgd worden.”

“Met hoe meer eigenaren je dit aanpakt, hoe beter, sneller en goedkoper de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden”

De partijen denken dat de gemeente hier een rol in kan spelen. “Bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren bij elkaar te brengen om op die manier gezamenlijk een goed isolatieplan op te stellen. Want met hoe meer woningeigenaren je dit tegelijkertijd aanpakt, hoe beter, sneller en goedkoper de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is het niet voor elke woningeigenaar mogelijk om informatie rond beschikbare subsidies zelf op te zoeken en de investering voor verduurzamingsmaatregelen te financieren.”

VVD en D66 willen weten hoe het College hier tegen aan kijkt en of men ook iets ziet in het plan om bijeenkomsten te organiseren waar huiseigenaren geïnformeerd worden over verschillende isolatiemaatregelen, hoe subsidies aangevraagd kunnen worden en hoe de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte een reportage over het onderwerp: