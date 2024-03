Vrouwelijke gemeenteraadsleden eensgezinds tijdens Internationale Vrouwendag

Het is vandaag internationale vrouwendag. Vier vrouwelijke gemeenteraadsleden uit verschillende fracties in Groningen kwamen daarom vandaag bijéén met een boodschap om te vertellen.

Internationale vrouwendag is een dag waar stil wordt gestaan bij de emancipatie van de vrouw. Dat doen de vier gemeenteraadsleden dus ook. Daarnaast blikken ze vooruit en zijn ze het er over eens dat er nog veel moet gebeuren. “Heel vaak is het toch nog de vrouw die voor het gezin opdraait en voor de kinderen moet gaan zorgen”, zegt Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden.

Twee vrouwen die vandaag bij de bijéénkomst waren zijn samen met vijf andere vrouwen in 2022 in de gemeenteraad gekomen met voorkeurstemmen. Dit was onder andere een resultaat van de Stem Op Een Vrouw campagne en zorgde voor een meerderheid van vrouwen in de kamer.

De vrouwelijke raadsleden willen vandaag laten zien dat ook vrouwen de politiek in kunnen. En dat het belangrijk is dat je werkt als vrouw. “Je hebt de mogelijkheid om te werken, dus neem dan ook de verantwoordelijkheid en beperk je afhankelijkheid”, aldus Ietje Jacobs – Setz van de VVD.