Vrijdagochtend een buitje, in de middag regen met mogelijk onweer

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vrijdag is er af en toe zon maar overheersen wolken. In de ochtend is er kans op een enkel buitje, in de loop van de dag volgen meer buien met kans op een slag onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 3 tot 5.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagavond is het droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 7 graden. Later in de nacht is er weer kans op een bui.

Zaterdag is het droog en wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 10 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 3 tot 4. Zondag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt 11 graden.

Maandag neemt de kans op regen af, zonder dat deze helemaal verdwijnt en is het wel overwegend bewolkt. Het wordt dan 11 graden. Ook dinsdag en woensdag is de kans op neerslag klein. Dinsdag wordt het een graad of 10 of 11. Daarna loopt het kwik op met enkele graden, met af en toe zon.