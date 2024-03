Voorzichtig enthousiasme over ‘burgerberaad’ realiseren zorgvoorzieningen kwetsbare groepen

De komende jaren ligt er een grote uitdaging op tafel rond de huisvesting van kwetsbare groepen in onze gemeente. Om meer grip te krijgen op dit vestigingsvraagstuk van zorgvoorzieningen hebben de fracties van D66 en GroenLinks de handen ineen geslagen en een voorstel gemaakt waarmee ze overzicht willen krijgen, maar ook de communicatie en effectiviteit willen bevorderen.

“Als je de lijst ziet met vraagstukken waar we kwetsbare groepen willen huisvesten dan loopt dit nog heel vaak mis”, vertelt raadslid Mirjam Gietema van D66. “Terwijl we wel een maatschappelijke opgave hebben om deze huisvesting te organiseren. Wat we zien is dat een vraag naar opvang in de omgeving niet altijd goed landt. Wat we eigenlijk willen is een brede maatschappelijke discussies waarbij we informatie ophalen, waarmee we locaties nog beter kunnen realiseren.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Bij beschermd thuis komen mensen makkelijker tot bloei”

Wethouder Inge Jongman van Beschermd Wonen en Opvang ziet de meerwaarde van het initiatief. “Er speelt heel veel in deze samenleving. Sinds 2015 is er een beweging gaande van beschermd wonen naar beschermd thuis. Mensen worden niet langer alleen maar behandeld op een afgesloten terrein, maar dit gebeurt steeds vaker in een woonwijk. Daarmee zijn deze mensen meer een onderdeel van de maatschappij, waarbij ze makkelijker tot bloei komen dan in een geïsoleerde omgeving.”

Mirjam Gietema (D66): “Met bewoners in gesprek”

Hoe het voorstel van D66 en GroenLinks er concreet uit ziet daar vraagt Jalt de Haan van het CDA naar: “Mevrouw Gietema heeft het over een brede maatschappelijke discussie. Hoe gaat zoiets er uit zien?” Gietema: “Waar we vanavond over spreken is nog geen voorstel. Het is een eerste aanzet. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat je met een groep van honderd tot 150 mensen in gesprek gaat en gaat kijken hoe je dit vraagstuk vorm kunt gaan geven.” De Haan: “Dan heb je het dus over een burgerberaad?” Gietema: “Dat vind ik een groot woord. Maar het is wel goed om met inwoners in gesprek te gaan. Tot kwetsbare groepen behoren bijvoorbeeld mensen met psychische problemen. Dat is iets wat ons allemaal kan overkomen. Maar hoe kunnen we deze mensen vervolgens een plek geven om hen zo goed mogelijk te helpen?”

Wethouder Inge Jongman: “Het is goed om te weten wat er op ons af gaat komen”

Onderdeel van het geheel is een inventarisatie wat er de komende jaren op ons af gaat komen. Jongman: “Dat weten we niet. De doelgroep is heel breed. In sommige gevallen weten we het wel. Als het om ouderen gaat dan weten we wat we de komende jaren kunnen verwachten. Bij mensen die gehandicapt zijn weten we dit deels ook. Maar bij de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen weten we dat niet altijd. Terwijl wij als College denken dat het wel goed is om te weten wat er aan gaat komen.”

Jan Visser (GroenLinks): “Realisatie voorzieningen groepsgewijs aanpakken”

Jan Visser van GroenLinks: “Als er op dit moment een woonvoorziening gerealiseerd moet worden in een woonwijk, dan wordt hier per initiatief naar gekeken. En dat gaat niet altijd perfect. Soms gaat het gewoon lastig en moeizaam. De kern van dit voorstel is om plaatsing van de te verwachten voorzieningen groepsgewijs aan te pakken, waarbij er ook een goede verdeling over de gemeente komt. Als je weet wat er moet gaat komen, kun je met een invulling beginnen waarbij je verschillende initiatieven gaat vangen in één proces en tot plaatsing komt. Een collectieve aanpak, waarbij we niet van geval tot geval hoeven te oordelen, en waarbij de communicatie met omwonenden goed verloopt.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Er zullen altijd situaties zijn waarbij mensen ontevreden zijn”

Bij de Partij voor de Dieren ziet men het voorstel wel zitten. Wesley Pechler: “Dit is een goed idee met een logische aanpak. Dat inwoners aan de voorkant betrokken gaan worden, dat is ook een wens. Wel denken we dat deze koepelaanpak niet heiligmakend is. Als je een aantal inwoners mee laat denken, dan zul je altijd situaties behouden waarbij andere omwonenden, die niet betrokken zijn, ontevreden of verbolgen zijn. Ik denk daarom dat het goed is om heel helder mee te geven waar wel en waar niet over meegepraat kan worden.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Kun je gaan werken met een schaalmodel?”

Pablo Vermerris van Student & Stad: “Een koepelprocedure is goed, maar niet heiligmakend. Als je verschillende processen in één keer kunt vangen, dan is dat goed voor de ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd is één procedure voor alle voorzieningen wellicht wat te kort door de bocht. Misschien kan er gewerkt worden met een schaalmodel per faciliteit, waarbij de schaal aangeeft in hoeverre er participatie mogelijk is.”Jahir Scoop van de PvdA: “Je zult heel goed uit moeten zoeken welke wijk een faciliteit het beste kan dragen. In de participatie zul je ook af moeten wegen wanneer je welke informatie geeft aan de bewoners. Wanneer pak je wat op? En hoeveel invloed is er?”

Hans de Waard (SP): “Meer respect”

Ook bij de SP ziet men het voorstel wel zitten. Hans de Waard: “We zien dat veel mensen moeilijk mee kunnen komen. Veel mensen hebben ook hulp nodig om een plek te vinden. De opvang van kwetsbare mensen is niet altijd makkelijk, waarbij spreiding ook belangrijk is. Dat is niet altijd gelukt. Mijn fractie denkt dat het voorstel van D66 en GroenLinks daar beter in kan slagen en ook om mensen een menswaardiger bestaan te geven. Het betrekken van inwoners is ook goed, zodat je duidelijk kunt maken wat de afwegingen zijn geweest om een voorziening op een bepaalde plek te realiseren. Hopelijk leidt dat tot meer respect.”

De fracties van GroenLinks en D66 gaan het voorstel verder uitwerken. Dit doen ze in samenwerking met het College. Later dit voorjaar volgt een update hoe het voorstel verder gestalte moet gaan krijgen.