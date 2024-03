Voormalig raadslid Jan Helmantel benoemd tot Lid van Verdienste van het CDA

Foto: CDA Groningen

Voormalig raadslid Jan Helmantel is vrijdagavond benoemd tot Lid van Verdienste van het CDA. De bijbehorende oorkonde werd uitgereikt door Tweede Kamer-fractievoorzitter Henri Bontenbal.

“Helmantel zet zich al jarenlang keihard in voor het CDA”, laat de Groningse fractie weten. “Dit heeft hij onder andere gedaan als raadslid en bestuurder in Ten Boer. Jan, bedankt!” In de oude gemeente Ten Boer is Helmantel jarenlang raadslid geweest. Bij de verkiezingen van 2010 en 2014 kreeg de partij drie zetels. Toen ingestemd werd met de herindeling werd er vanuit de afdelingen Groningen en Ten Boer een overgangsbestuur gevormd, waarbij Helmantel een rol kreeg in dit bestuur. Ook na de herindeling zet Helmantel, zich tot op de dag van vandaag, in voor de partij.

Behalve de oorkonde kreeg Helmantel ook een zilveren speld uitgereikt. De zilveren speld is een erkenning aan leden van het CDA, die zich jarenlang hebben ingezet voor de partij. Om voor de zilveren speld in aanmerking te komen moeten leden minimaal twintig jaar lid zijn van het CDA en zich minstens tien jaar vrijwillig voor de partij hebben ingezet.