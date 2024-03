Voorbereidingen ramadan in volle gang: “Vooral voor vrouwen is het hard werken”

De ramadan staat op het punt van beginnen. Volgens een woordvoerder van de Groningen Al-Rahma-moskee zijn de voorbereidingen in volle gang.

“Wanneer de ramadan precies begint, dat is nog onduidelijk”, vertelt de woordvoerder. “De Moslims werken met de islamitische kalender die gebaseerd is op de maan. De ramadan valt dus steeds op een ander moment in het westerse jaar. De ramadan begint wanneer het eerste stukje van de maan zichtbaar is. Dat is dus overal op aarde anders, want het is afhankelijk van waar je je bevindt, en of het wel of niet bewolkt is. Binnen onze moskee volgen we de stand van de maan in het Midden-Oosten. Op dit moment is de verwachting dat onze ramadan komende maandag gaat beginnen.”

“Voor vrouwen betekent het hard werken”

De ramadan is de heilige maand van inkeer, waarbij er tussen fajr en maghrib gevast wordt. Er wordt dan niet gegeten en gedronken. Na zonsondergang vindt de iftar plaats waarbij er uitgebreid gegeten wordt. “De voorbereidingen zijn inmiddels wel volop bezig. De iftar wordt niet gezamenlijk als gemeenschap georganiseerd, maar vindt plaats in huiselijke kring. Het betekent dat er al extra boodschappen worden gedaan. Vooral voor vrouwen betekent het hard werken. Zij gaan naar de supermarkt, maar maken vaak ook de maaltijden klaar. Zij moeten in deze periode veel werk verzetten.”

Meer interesse

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de ramadan. “Het is voor ons een belangrijke periode. En dat er steeds meer mensen interesse hebben is natuurlijk heel mooi. We merken dat mensen nieuwsgierig zijn wat het nu precies is, en wat het betekent.” De ramadan wordt afgesloten met Eid Al Fitr, dat we kennen als Suikerfeest.