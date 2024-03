Voorbereiding benefietconcert voor Oekraïne in volle gang: “Afgelopen week bracht ik hulpgoederen naar Kyiv”

In de Nieuwe Kerk vindt op zondag 24 maart een benefietconcert voor Oekraïne plaats. Klaas Pot van de stichting Life Guardians hoopt dat er met het concert veel geld ingezameld gaat worden.

Hoi Klaas! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. We organiseren volgende week zondag een klassiek concert dat ongeveer twee uur gaat duren. Het begint om 17.00 uur, de inloop is vanaf 16.30 uur. De Oekraïense pianiste Anastacia Tolstonog, haar dochter Hannah (op viool) en operazangeres Elina Mikheeva brengen muziek van de Oekraïense componisten Skoryk en Kosenko en van componisten als Pergolesi en Chopin. Het geld dat we in gaan zamelen gaan we gebruiken voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Het concert zou eerder op 24 februari worden gehouden maar hebben we toen afgelast omdat er toen allerlei activiteiten, vanwege twee jaar oorlog, voor Oekraïne plaatsvonden.”

Humanitaire hulp. Feit is dat je eigenlijk nog maar net terug bent uit Oekraïne hè?

“Vorige week hebben we inderdaad met een aantal mensen hulpgoederen, met een gewicht van twee ton, naar het land gebracht. Als stichting werken we samen met diverse andere stichtingen. In Rotterdam wordt iets ingezameld, in Drachten, in Zuidbroek. Op een gegeven moment is het busje vol en dan ga je rijden. Deze keer zijn we met een aantal voertuigen daar naar toe gereden. Persoonlijk vind ik het belangrijk om dit zo nu en dan zelf te doen. Je bouwt een band op met de mensen in Oekraïne, maar je weet ook waar de hulpgoederen terecht komen.”

Wat hebben jullie zoal naar Oekraïne gebracht?

“Het gaat om noodzakelijke en essentiële spullen. Verbandmiddelen bijvoorbeeld. Maar ook drinkwater, een paar dozen met voedsel, kleding en ook medische hulpmiddelen als krukken. We zijn in twee dagen naar Oekraïne gereden waarbij we overnacht hebben in Polen. In Duitsland was het even spannend. We werden aangehouden door een agent, die constateerde dat we te zwaar beladen waren. Toen ik uitlegde dat we met hulpgoederen naar Oekraïne reden heeft hij een oogje dichtgeknepen. Hij had bewondering voor wat we deden. We mochten doorrijden, en dat bleek een voorbode te zijn voor de rest van de reis die heel soepel is verlopen.”

Hoe gaat zoiets dan? Kun je Oekraïne makkelijk inrijden?

“Bij de grens vindt een controle plaats. Die hebben ze onlangs ook aangescherpt. Voorheen moest je aangeven waar de hulpgoederen naar toe gingen. Iedere organisatie in Oekraïne heeft een code. Dat was voldoende. Vanaf heden moet de organisatie die hulpgoederen ontvangen ook aantonen waar het naar toe gaat. Daarmee houdt men controle, en probeert men te voorkomen dat er geen misbruik wordt gemaakt. Na de controle kun je makkelijk Oekraïne in rijden. In Lviv hebben we hulpgoederen overgedragen. Daarna zijn we doorgereden naar Rivne, aan de rivier de Oestja. Daar hebben we hulpgoederen overgedragen aan vrijwilligers die ook in het leger dienen. En daarna zijn we doorgegaan naar Kyiv.”

Hoe reageren de mensen op de hulpgoederen?

“Ja, de mensen zijn heel blij en dankbaar. En ze zijn ook heel verbaasd. Dat een aantal Hollanders helemaal naar Oekraïne zijn komen rijden om spullen te komen brengen. Je hebt dan een gesprekje, en dat doet de mensen veel. Het is de morele steun die hen heel erg helpt. Het is het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. En dat is denk ik heel belangrijk.”

Hoe is de situatie in deze steden?

“De situatie lijkt bijna normaal. Mensen eten een hapje in de restaurants, de bussen rijden en er wordt gewandeld op straat. Mensen proberen er het beste van te maken, maar er is een constante alertheid. Misschien kun je wel zeggen dat mensen na twee jaar oorlog er een modus in hebben gevonden. Er kan ieder moment iets gebeuren. In de dagen dat wij daar waren hebben we nergens mee te maken gehad. We hebben wel het luchtalarm gehoord, maar we hebben niet te maken gehad met raketinslagen of iets dergelijks. Maar zulke dingen gebeuren wel. Kyiv wordt bijvoorbeeld regelmatig bestookt. En dat kan ook in andere steden gebeuren. De mensen zijn daar beducht op.”

Met het concert volgende week gaat Oekraïne geholpen worden. Hoe belangrijk is het dat dit georganiseerd wordt?

“Heel belangrijk. In Nederland is de oorlog wat naar de achtergrond verdwenen. In het begin is iedereen geschokt, en nu is normaal geworden. Terwijl je het hebt over een groot gevaar. Voor Nederland is het op dit moment een indirect gevaar, maar er is een kans dat het een direct gevaar gaat worden. Stel dat Rusland Oekraïne volledig gaat veroveren. Stopt het Kremlin dan? Of worden dan de pijlen op Polen of de Baltische Staten gericht? Iedereen die zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen die zou de geschiedenisboekjes even open moeten slaan. In 1938 nam een Duitse dictator vanwege de lebensraumpolitiek bezit van Oostenrijk en het Tsjechische Sudetenland. Daar zou het toen bij blijven was de reactie. In 1939 werd Polen aangevallen. De afloop kennen we. Mijn boodschap is dat we dit niet moeten onderschatten. Daarom is alle hulp nu nodig. En dat is pas klaar wanneer de laatste Russische militair weer terug is aan de andere kant van de Oekraïense grens.”

Mensen die bij het concert aanwezig willen zijn. Waar kunnen zij terecht?

“Zij kunnen kaartjes bestellen via deze website. We gaan er een mooie avond van maken. Er zal mooie, klassieke muziek te horen zijn. En ik hoop dat we met heel veel mensen iets moois kunnen doen voor Oekraïne.”