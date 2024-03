Voltallige oppositie wil paal en perk aan geheimhouding door gemeentebestuur: ‘Eerder gewoonte dan uitzondering’

Foto: Chris Bakker, bewerking door OOG

Het gemeentebestuur moet stoppen met het scheutig opleggen van geheimhouding op stukken binnen gevoelige dossiers. Dat vindt de voltallige oppositie in de gemeenteraad. Volgens de partijen zorgt een toename van het aantal stukken die niet ingezien mogen worden door inwoners, ondernemers en journalisten voor gebrekkige transparantie en een beperking van het openbare debat.

Als voorbeelddossiers noemen de partijen onder meer de verplaatsing van het Holland Casino en de uitbesteding van de ICT door de gemeente. Recentelijk nog gebeurde het bij het project ‘Samen aan de leiding’. Sikkom-journalist Willem Groeneveld kreeg onlangs geen antwoord op zijn vragen rondom het fiasco rond de aanpak van het ondergrondse leidingwerk in de Plantsoenbuurt. Dit project mislukte en de aannemer stopte ermee. Groeneveld wilde weten wat het debacle de gemeente ging kosten, maar het WOO-verzoek werd afgewezen vanwege ‘het mogelijk schaden van de belangen van de gemeente’.

Qua voorbeelden kan raadslid Ietje Jacobs-Setz (VVD), naar eigen zeggen, nog wel even doorgaan: ‘Wij krijgen het gevoel dat het college te snel kiest voor geheimhouding. Wat ons betreft zou bij twijfel of het de gemeente kan schaden gekozen moeten worden voor openbaarmaking en niet voor geheimhouding.’.

Ook de Stadspartij 100% voor Groningen, D66, Student en Stad, het CDA, de Partij voor het Noorden en de PVV steunen de roep om meer transparantie vanuit de gemeente. De indiende partijen willen van het College weten hoe de gemeente transparanter kan zijn richting inwoners, journalisten en ondernemers. Het openbaar debat over zaken, ook als die niet goed gaan, is daarbij volgens de raadsoppositie het hoofdbelang: “Het is in dergelijke gevallen logisch, passend én zelfs gewenst dat in een democratische samenleving vanuit de lokale onderzoeksjournalistiek kritische vragen gesteld worden, onderzoek wordt gedaan en een WOO-verzoek wordt ingediend.”