Voetbalkamp Groningen komt dit jaar opnieuw met een lente- en zomereditie: “Inschrijving gestart”

Foto: Zuzana Sabonova Photography - www.zuzka.nl

Voetbalkamp Groningen organiseert dit jaar opnieuw drie verschillende kampen. De inschrijving voor de verschillende voetbalkampen is inmiddels gestart.

Het oudste voetbalkamp van Nederland werd voor het eerst in 1984 gehouden. Inmiddels is men toe aan de 41ste editie. In de zomermaanden vinden er twee kampen plaats: van 22 tot en met 26 juli en van 26 augustus tot en met 30 augustus. Daarnaast is er ook weer een voetbalkamp in de meivakantie: van 29 april tot en met 1 mei. In tegenstelling tot de zomerkampen duurt het meikamp drie dagen.

In 2021 werd er voor het eerst een voetbalkamp in het voorjaar gehouden. De aanleiding toen was de coronacrisis, waarbij men al wekenlang binnen zat en er behoefte was aan lichtpuntjes. Het werd zo’n succes dat het kamp de afgelopen jaren gecontinueerd werd. “Je leert in zo’n week ontzettend veel”, liet één van de kinderen toen weten. “Passen, dribbelen, aanvallen opbouwen. Iedere dag hebben we een bepaald thema. Gisteren was het dribbelen als Arjen Robben. Vandaag is het passen als Frenkie de Jong. Dit betekent dat alle opdrachten die we moeten doen in het teken staan van dat thema. Daardoor leer je dus heel veel op een dag.”

Het kamp wordt begeleid door professionele trainers en vindt plaats op de velden van voetbalvereniging Be Quick in Haren. Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Noah van Doorn maakte in 2022 een reportage over het Voetbalkamp: