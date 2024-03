Viskiosk Moi eem! officieel geopend bij Wielewaalplein

Foto: Bert Lanting voor de Gemeente Groningen

De vis gaat al twee weken over de toonbank. Maar vrijdagmiddag was het dan ‘officieel’ zover: Viskiosk Moi Eem! is open voor de Oosterparkwijk.

Wethouder Carine Bloemhoff opende de winkel op de hoek van de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat samen met de bijna 90-jarige wijkbewoonster Annie Tak. Samen met de uitbaters werd een haring gehapt. Tak is ereburger van Groningen vanwege haar actieve inzet tijdens de grote renovatie van de Oosterparkwijk in de jaren ’70. Aansluitend zong wijkkoor Eusterpaark een speciaal voor de opening gemaakt lied, waarna de aanwezigen konden genieten van diverse vishapjes en drankjes.

Winkeleigenaren Wim Meeuwesen en Judith Elzer wonnen vorig jaar de gemeentelijke prijsvraag, waarmee de kiosk aan de achterkant van de Michi-Noeki werd vergeven. De maanden daarna stonden voor het duo in het teken van veel voorbereidingen. Maar de goedkeuring van de Oosterparkwijkers liet zich meteen zien, want vanaf het moment dat de deuren opengingen was het druk in de kiosk. “Het beantwoordt duidelijk aan een behoefte”, vertelde Bloemhoff tijdens de opening. “We zijn blij met een dergelijk initiatief in de Oosterparkwijk.”

