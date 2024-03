Vijftig appartementen aan Sportlaan moeten plaats maken twee keer zo groot complex

Impressie via De Huismeesters

De Huismeesters wil 49 appartementencomplex aan de Sportlaan slopen om er een complex met 98 nieuwe appartementen voor in de plaats te bouwen.

Het huidige drielaagse appartementencomplex maakt daarmee plek voor een gebouw met maximaal zes woonlagen. Architect

Specht heeft alvast een ontwerp gemaakt. De nieuwe woningen moeten gasloos gaan worden en geschikt zijn voor zorg. De nieuwe appartementen zijn allemaal sociale huurwoningen, geschikt voor één- of tweepersoonshuishoudens.

De Huismeesters is, naar eigen zeggen, nog in gesprek met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Reacties worden meegenomen in de aanloop naar de definitieve plannen, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

“De Sportlaan is een fijne, rustige plek om te wonen. Veel mensen voelen zich er thuis. We begrijpen dat het dan ingrijpend is als je hoort dat je woning wordt gesloopt”, vertelt Huismeesters-bestuurster Jeriça Hartholt over de geplande sloop en nieuwbouw. “We doen er alles aan om mensen te helpen en het proces zo goed mogelijk regelen. Zo bouwen we samen aan een mooie buurt waar mensen weer jarenlang met plezier wonen.”

Mensen die wonen in de appartementen die worden gesloopt, kunnen volgens De Huismeesters terugkeren. Zij krijgen tijdelijk andere woonruimte aangeboden en een verhuiskosten- en herinrichtingsvergoeding.