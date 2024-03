Vijf jaar herindeling: “De korte lijntjes zijn verdwenen, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk”

Peter Rebergen (l) van de ChristenUnie en Mariska Sloot (r) van Gezond Verstand Haren praten over vijf jaar herindeling. De aflevering wordt gepresenteerd door Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel. Foto: Arend-Jan Wonink

Het is vijf jaar geleden dat Haren, Ten Boer en Groningen fuseerden tot de nieuwe gemeente Groningen. Maar wat heeft vijf jaar herindeling opgeleverd? En zijn de angsten van toen bewaarheid geworden?

In de nieuwste podcastaflevering ‘Grote Markt 1’ wordt er met Peter Rebergen (ChristenUnie) uit Ten Boer en Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren, nu Stadspartij 100% voor Groningen) uit Haren teruggeblikt. Zowel de ChristenUnie als Gezond Verstand Haren stemden indertijd tegen de herindeling. Rebergen: “De herindeling hing in onze gemeente al heel lang in de lucht. Het lag ook voor de hand. Ten Boer was een gemeente met 7.500 inwoners en was te klein om zelfstandig door te gaan. Ambtelijk werkten we al langere tijd samen met Groningen. Ondanks dat een herindeling met Groningen een logische optie was hebben wij altijd gezegd dat het ook belangrijk is om andere alternatieven te onderzoeken. Dat is onvoldoende uitgewerkt. Daarom waren wij tegen.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “De korte lijntjes zijn verdwenen”

Grootste angst die de ChristenUnie had was of de aardbevingsproblematiek wel serieus genomen zou worden door de nieuwe gemeente. En ook was de fractie bang dat de korte lijntjes zouden verdwijnen. “Als je wat wilde organiseren dan ging je naar het gemeentehuis in Ten Boer en dan was het in een aantal uren geregeld. Tegenwoordig moet je complete aanvragen indienen, loop je procedures door en moet je leges betalen. Iets organiseren kost veel meer tijd en energie, en dat waren mensen niet gewend. Er zijn daardoor evenementen verdwenen. En dat is jammer.”

Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren): “We gaan jullie niet dwingen, kregen we constant te horen”

In Haren werd er tot het laatste moment gestreden om zelfstandigheid te behouden. Sloot: “Sinds 1895 heeft Groningen geprobeerd om ons er bij te krijgen. Door sterkte burgemeesters werd iedere poging afgeslagen. Tot 2013. De Commissie Jansen kwam met haar herindelingsadvies. Een maand later vertrok onze laatste burgemeester, en sindsdien kregen we te maken met waarnemers die door de toenmalig Commissaris van de Koning werden uitgezocht. Wij gaan jullie niet dwingen, kregen we constant van het provinciebestuur te horen. Maar bij elk rapport dat we weerlegden kregen we te horen dat we absoluut niet zelfstandig konden blijven.”

“Het dedain waarmee er over Haren werd gesproken”

Sloot belandde na de herindeling direct in de nieuwe Groningse gemeenteraad: “Ik had dat toen niet moeten doen. Het dedain waarmee er in het eerste jaar over Haren werd gesproken. Wij konden niets, wij waren niets. Veel medewerkers van de oude gemeente hebben daarop ook hun biezen gepakt, waarmee er veel kennis verloren is gegaan. En of onze angst terecht is geweest? Een gezin in Haren is na de herindeling gemiddeld 1.200 tot 1.300 euro meer gaan betalen. De openbare ruimte ligt er slechter bij, de extra lasten voor sportverenigingen en alle kennis die verdwenen is. Kijk bijvoorbeeld naar de zandwegen. De herindeling was een politieke deal. Niet meer, niet minder. Ik heb tot de laatste seconde gestreden, en een tijd lang heb ik het gevoel gehad dat ik ontzettend gefaald heb.”

Beluister hier de podcastaflevering: