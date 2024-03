Vier aanhoudingen in opvang voor minderjarige vluchtelingen aan Protonstraat, agent raakt lichtgewond

Foto via Politie.nl

De politie heeft maandag vier aanhoudingen verricht in de opvanglocatie van het COA voor jonge vluchtelingen aan de Protonstraat in Vinkhuizen.

Dat laat de politie woensdagavond weten aan verschillende media. In de locatie vond aan het einde van maandagmiddag een geweldsincident plaats. Toen de politie arriveerde, was het nog steeds onrustig in de opvang. Nadat een politieagent gewond raakte in het complex, werden meer agenten naar de opvang gestuurd en ging ook een politie-helikopter de lucht in.

Nadat een peloton agenten was gearriveerd bij de opvang, werden vier aanhoudingen verricht. Daarna zou de rust zijn teruggekeerd aan de Protonstraat.

In het gebouw aan de Protonstraat worden ongeveer zestig jongeren opgevangen door het COA, in afwachting van hun asielaanvraag in Nederland. Het gaat om alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit onder andere Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Het COA begeleidt deze jongeren vierentwintig uur per dag.