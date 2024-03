Vertraging heien van portalen bij Julianaplein

Voorbeeld van een portaal. Foto: iStock

Het heien van de portalen boven de weg bij het Julianaplein loopt vertraging op. Dat meldt Aanpak Ring Zuid. De oorzaak van de vertraging is een heistelling die niet beschikbaar was. In de nieuwe planning beginnen de eerste werkzaamheden op 18 maart.

Portalen zijn de metalen constructies voor verkeersborden. Die staan over een weg heen. Aan beide kanten van de weg wordt een portaal geheid met palen. Omwonenden kunnen daarvan trillingen ervaren door geluid van metaal op beton.

Bij het Julianaplein worden de komende tijd 26 palen geheid. De eerste werkzaamheden beginnen op maandag 18 maart. Ook in april, juni en augustus worden er palen geheid.

Bij de Europaweg komen op 30 mei vier nieuwe palen.