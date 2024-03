Verdachte aanslagen in Vlaardingen stak in Groningen man dood

Een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van in ieder geval één aanslag op een loodgieter in Vlaardingen, heeft tien jaar geleden in Groningen een man doodgestoken. Dat meldt de Telegraaf.

De man, die indertijd in Assen woonde, stak de toen 27-jarige Gilbert van Leeuwaarde na een ruzie in de Peperstraat met een mes in zijn hoofd.

De dader moest voor bijna tien jaar de cel in, maar is onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten.

Hij werd op 7 januari aangehouden in verband met de zaak in Vlaardingen. Er zijn daar inmiddels elf aanslagen op de loodgieter geweest die vermoedelijk door verschillende mensen zijn gepleegd.