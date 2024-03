foto: Dieuwert Tuinstra

De Amerikaanse band Venice komt opnieuw naar De Oosterpoort. De broers en neven Kipp, Mark, Michael en Pat Lennon komen op 21 maart naar Groningen.

De band werd opgericht in 1977 en is vernoemd naar het beroemde strand van Los Angeles, Venice Beach. In de jaren negentig braken ze in Nederland door dankzij een optreden in het radio- en tv-programma 2 Meter Sessies van Jan Douwe Kroeske. Het kenmerkendste aan de band is de veelvuldig gebruikte meerstemmige zang. Al snel hadden ze een gouden plaat en een Edison Music Award voor Beste Internationale Artiest.

Ze hebben meer dan twintig albums op hun naam staan. Volgende maand verschijnt hun nieuwste album getiteld ‘Stained Glass’. In Nederland zijn ze vooral bekend geworden met het liedje ‘The Family Tree’ uit 1999. Venice was al meerdere keren te gast in De Oosterpoort. Voor het laatst was dit in 2022. Meer informatie vind je op deze website.